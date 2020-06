Sky – Felicità a Milanello per Gattuso: rimpianti nel club?  

Milan, si parla tanto di Gennaro Gattuso quest’oggi al centro sportivo dove sono presenti anche il Dt Paolo Maldini e il Ds Frederic Massara. Rimpianti per Elliott?

E’ il grande giorno di Gennaro Gattuso. Del resto, dopo la super vittoria di ieri in Coppa Italia, non si parla altro per una nazione che ha finalmente riabbracciato le emozioni del calcio.

E anche a Milanello, come riferito da Peppe Di Stefano a SkySport24, si commenta tale argomento. Dirigenti, staff e giocatori: tutti entusiasti per il successo di un milanista come Rino che in azzurro ha portato a una svolta importante una volta subentrato a Carlo Ancelotti.

Chissà – punzecchia il collega in diretta – che non ci sia qualche piccolo rammarico in casa rossonera. Non solo per quanto visto ieri, ma anche per l’intero apporto che Ringhio ha portato in azzurro e i risultati nel frattempo deludenti in rossonero.

Gattuso resta infatti l’unico ad essersi avvicinato di più all’ambita Champions League, sfiorandola di un soffio con appena un punto di distanza all’ultimissima giornata. Al suo posto ha invece deluso Marco Giampaolo e non è stato sufficiente nemmeno Stefano Pioli, malgrado delle buone indicazioni. La domanda è lecita: cosa farebbe Elliott se potesse tornare indietro?

