Theo Hernandez annuncia: “Resterò al Milan, ringrazio Maldini”

Importanti dichiarazioni di Theo Hernandez, che comunica la volontà di rimanere al Milan nonostante le sirene estere. Non manca un grazie a Paolo Maldini.

Theo Hernandez ha fatto parlare molto di sé in questa stagione. Innanzitutto per il grande impatto avuto al Milan, con prestazioni convincenti e anche dei gol. In secondo luogo per delle voci di calciomercato che lo hanno accostato a società estere.

Intervistato da Onda Cero, il terzino sinistro ha commentato positivamente questa prima annata in Italia: «Dopo quella fatta all’Alavés, questa è la mia migliore stagione di sempre. Devo dire grazie al Milan e a Paolo Maldini. Non è semplice imporsi nel Real Madrid o all’Atletico Madrid, ero molto giovane e adesso sono più maturo».

In merito al futuro, Theo Hernandez sembra avere le idee molto chiare e parla in modo diretto dell’argomento: «Voglio ringraziare il Milan perché mi ha dato fiducia, Paolo Maldini ha creduto in me e qui sono veramente felice. Sono entusiasta di essere al Milan e ho deciso di voler rimanere qui in rossonero. Ho ancora quattro anni di contratto e qui sono veramente felice».

Al laterale francese viene chiesto di un eventuale ritorno al Real Madrid in futuro. Questa la sua replica: «Io adesso penso al Milan, perché sono totalmente felice di essere qui. Devo continuare così, in futuro si vedrà cosa succederà. Attualmente ho la testa focalizzata solo ed esclusivamente al Milan. Mi piacerebbe anche giocare con la Francia».

