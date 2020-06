Theo Hernandez esalta Ibrahimovic: “Ci carica, non vuole perdere”

Theo Hernandez è felice di avere in squadra uno come Zlatan Ibrahimovic, giocatore che al Milan ha cercato sempre di motivare tutti a dare il massimo sempre.

Zlatan Ibrahimovic ha avuto un buon impatto a Milanello, dove ha trovato diversi compagni giovani per i quali è diventato fonte di ispirazione. Un esempio per professionalità, impegno e mentalità.

Theo Hernandez in un’intervista concessa a Onda Cero ha speso parole di elogio per il centravanti svedese: «È un compagno di squadra magnifico, molto positivo. A Ibra non piace mai perdere. Quando sbagliamo e commettiamo errori, ci carica e pretende il massimo ogni volta».

Uno con la personalità e l’esperienza di Ibrahimovic non poteva che diventare subito un leader al Milan. Avendo già indossato la maglia rossonera in passato, Zlatan conosce bene il peso che ha e le aspettative dei tifosi. Purtroppo la stagione non è stata positiva finora, ma ci sono ancora delle partite per provare a migliorare la situazione.

