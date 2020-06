Milan, colpo Szoboszlai: Tare in pressing, Lotito decisivo

La Lazio è la principale rivale nella sfida per accaparrarsi Dominik Szoboszlai. Il centrocampista ungherese piace a Rangnick ma anche a Tare.

Portare a Milano Dominik Szoboszlai non sarà per nulla facile. Il centrocampista ungherese del Salisburgo è uno degli obiettivi del Milan ma bisogna fare in fretta: la concorrenza è importante e pronta ad affondare il colpo.

Secondo gli ultimi aggiornamenti riportati da ‘Milanista Non Evoluto’, Igli Tare sarebbe in forte pressing per convincere Claudio Lotito a chiudere il prima possibile per il forte centrocampista classe 2000.

Al momento, però, il presidente della Lazio appare irremovibile e deciso a non acquistare nessuno senza la cessione di Milinkovic–Savic. Una buona notizia per il Milan.

Il fattore tempo potrebbe davvero essere decisivo e giocare a favore dei rossoneri ma serve l’arrivo di Rangnick per sbaragliare la concorrenza.

