Naby Keita, il Liverpool può proporre uno scambio al Milan

Il Liverpool è pronto a farsi avanti per offrire uno scambio di giocatori al Milan, segnalato sulle tracce di Naby Keita. L’ex mediano del Lipsia piace molto a Ralf Rangnick.

Negli ultimi giorni è spuntato fuori il nome di Naby Keita come possibile rinforzo per il centrocampo del Milan. Un giocatore che Ralf Rangnick conosce molto bene, dato che il guineano ha giocato nel Lipsia in Bundesliga.

Un’operazione tutt’altro che semplice, considerando che il Liverpool ha investito 60 milioni di euro per comprarlo due anni fa. Inoltre, il calciatore africano percepisce uno stipendio da circa 6,4 milioni di sterline all’anno. I costi di questo affare sono decisamente alti e poco sostenibili per il bilancio rossonero.

Keita non è un titolare a Liverpool e Jurgen Klopp è disposto a cederlo nella prossima sessione del calciomercato. Tra gli obiettivi dell’allenatore dei Reds ci sarebbe l’acquisto di un nuovo difensore centrale e proprio al Milan c’è un profilo a lui gradito. Si tratta di Alessio Romagnoli.

Secondo quanto rivelato da tbrfootball, il Liverpool potrebbe sfruttare l’interesse del Milan per Keita al fine di proporre uno scambio che coinvolga Romagnoli. A noi sembra uno scenario abbastanza complicato, considerando che il club rossonero oggi non appare intenzionato a cedere il proprio capitano. Ma in Inghilterra non escludono questa ipotesi. La proposta potrebbe anche esserci, poi starà al Diavolo valutare.

LEGGI ANCHE -> MILAN, UN ANNO FA L’INGAGGIO DI GIAMPAOLO: CRONACA DI UN FALLIMENTO