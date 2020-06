Presidente Lecce: “Assenza Ibra? Non so se sarà un vantaggio”

Parla Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, in vista della sfida contro il Milan. I rossoneri per l’occasione saranno senza Zlatan Ibrahimovic

Il Milan si appresta a tornare in campo lunedì contro il Lecce. I rossoneri voleranno nel Salento per affrontare la squadra di Saverio Sticchi Damiani senza Zlatan Ibrahimovic.

Il numero del club pugliese – ai microfoni del Corriere del Mezzogiorno – non vede l’assenza dello svedese come un problema per i rossoneri: “Ibrahimovic è un grande campione, ma non so se la sua assenza possa rappresentare un vantaggio per noi, o meno: la parte tecnica la lascio ai tecnici”.

LEGGI ANCHE: RINNOVA ROMAGNOLI