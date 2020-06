Szoboszlai, il retroscena: la Juve studia il colpo alla Demiral

Dominik Szoboszlai non fa impazzire soltanto il Milan. Sul talento ungherese del Salisburgo anche un’altra big del calcio italiano.

Non solo il Milan. Diversi club sembrano realmente interessati alle potenzialità di Dominik Szoboszlai, talento classe 2000 del Salisburgo.

Un calciatore tecnico ed universale. Sul quale pare avesse messo gli occhi anche la Juventus. Prima dei rossoneri e del Napoli, la squadra di Maurizio Sarri aveva fatto un tentativo per Szoboszlai.

Il retroscena svelato da Calciomercato.com parla di un affare provato a gennaio 2019. La Juve aveva studiato un colpo stile Demiral, sempre assieme al Sassuolo, alleato storico di mercato.

In sintesi i bianconeri avrebbero acquistato Szboszlai con un piccolo aiuto economico dal Sassuolo, che avrebbe ottenuto il prestito del giocatore ungherese per almeno un anno e mezzo.

Dal 2020-2021 invece il ventenne avrebbe raggiunto Ronaldo e compagni a Torino. Un’operazione di prospettiva che però non si è concretizzata, nonostante Fabio Paratici lo avesse inserito nella lista dei desideri futuri.

Chissà che la Juventus non possa riprovarci nella prossima sessione di calciomercato, a settembre prossimo. Intanto il Milan è seriamente intenzionato a fare un tentativo: Szoboszlai è un pupillo di Ralf Rangnick, pronto a fare carte false per averlo con sé in Serie A.

