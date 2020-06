Kessie allontana il mercato: “Voglio riportare il Milan alto”

Franck Kessie non pensa al futuro, è focalizzato sul raggiungimento dei migliori risultati possibili con il Milan. La sua permanenza resta comunque incerta.

Franck Kessie da almeno due sessioni di mercato viene considerato in uscita dal Milan. E anche in vista della prossima la sua cessione non è qualcosa da escludere completamente.

Intervistato da Sportmediaset, il mediano ivoriano ha allontanato ogni voce sul suo futuro: «Qui mi sento a casa. Voglio dare tutto quello che posso per riportare il club più in alto possibile. Non penso a un Milan senza coppe, mancano ancora dodici partite e tutto è possibile. Dobbiamo dare il massimo».

Kessie non pensa a ciò che potrà succedere a fine stagione, è concentrato sul presente e a concludere meglio possibile questo campionato. Il Milan ha ancora delle chance di andare in Europa League, anche se è oggi la modalità più probabile è quella di partire dai playoff.

