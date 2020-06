Calciomercato Milan, futuro Gabbia: il Parma non molla

Matteo Gabbia continua ad essere nel mirino del Parma. Il centrale classe 1999, che ha un contratto in scadenza nel 2024 col Milan, potrebbe partire

Il Parma non molla Matteo Gabbia. Arrivano ulteriori conferme: come riporta Calciomercato.com, il giovane centrale continua ad essere nel mirino dei gialloblu, che ci avevano provato durante il mercato invernale.

Gabbia ha avuto la possibilità di giocare al fianco di Alessio Romagnoli, non sfigurando. Poi è arrivato anche il rinnovo fino al 30 giugno 2024, a testimonianza che il Milan è intenzionato a puntare sul suo giovane difensore.

E’ pure vero, però, che i rossoneri stanno cercando dei nuovi centrali. Il futuro di tutto il pacchetto arretrato – a parte quello di Romagnoli – resta tutto da scrivere. La permanenza di Gabbia, che andrà testato da Rangnick, qualora dovesse arrivare, dipenderà anche da Kjaer e dei possibili nuovi arrivi.

Il danese corre verso il prolungamento dell’avventura in rossonero e se gli spazi dovessero ridursi ancor di più, l’idea di un trasferimento in prestito, per la definitiva maturazione, potrebbe davvero prendere piede.

