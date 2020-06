Calciomercato Milan, via libera per Thauvin: l’OM fissa il prezzo

Il Marsiglia ha deciso di cedere Florian Thauvin. L’attaccante francese ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2021. Contratto che non verrà rinnovato.

L’avventura di Florian Thauvin al Marsiglia volge ormai al termine. Dalla Francia tornano prepotentemente le voci attorno all’esterno d’attacco classe 1993: il giocatore non rinnoverà il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2021.

L’OM ci ha provato ma senza successo, ora – come riporta ‘L’Equipe‘ – la decisione è quella di cedere l’attaccante durante la prossima sessione di calciomercato.

Il prezzo per Thauvin è stato fissato: per portarlo via dal Marsiglia servono 20 milioni di euro.

Tra i club interessati all’esterno c’è anche il Milan, che segue l’esperto francese ormai da tempo.

Thauvin non è certo un’idea nuova per i rossoneri: le settimane scorse si è parlato di un Milan pronto ad approfittare della situazione contrattuale del giocatore, facendolo arrivare in Italia solo nell’estate del 2021 a parametro zero.

