Lecce-Milan, convocati Pioli: confermato Colombo

Il Milan ha pubblicato la lista dei convocati di Pioli per la sfida al Lecce di domani. Si rivedono Theo Hernandez e Castillejo.

Il Milan ha reso nota la lista dei convocati per la partita di domani contro il Lecce. Stefano Pioli oggi è tornato a parlare in conferenza stampa. L’allenatore sa che si tratta di una sfida molto delicata e con tantissime insidie.

MILAN, I CONVOCATI PER IL LECCE

Portieri: Begovic, Antonio Donnarumma, Gianluigi Donnarumma.

Difensori: Calabria, Conti, Gabbia, Kjaer, Theo, Laxalt, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Krunic, Paquetà, Saelemaekers.

Attaccanti: Samu Castillejo, Colombo, Leao, Daniel Maldini, Rebic.

The Coach has named his squad for #LecceMilan 📝

Ecco i convocati rossoneri per la trasferta di Lecce 📝 @BioscalinITA #SempreMilan pic.twitter.com/aAkn3T6ev9

— AC Milan (@acmilan) June 21, 2020