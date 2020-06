Ibrahimovic e l’amore per Milano: foto epica al Duomo

Scatto su Instagram che come sempre fa parlare di sé. Ibrahimovic è stato immortalato con la maestosità del monumento milanese.

Ogni qual volta che Zlatan Ibrahimovic pubblica uno scatto sul suo profilo Instagram, lo svedese in qualche modo fa parlare e discutere di sé.

Ieri, in tarda serata, è spuntato uno scatto che sembra testimoniare l’amore e il legame di Ibra con la città di Milano.

L’attaccante del Milan ha pubblicato una bellissima foto di fronte al Duomo, lo storico monumento della città meneghina, con tanto di didascalia.

Visualizza questo post su Instagram House of the Lord Un post condiviso da Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic) in data: 20 Giu 2020 alle ore 3:19 PDT

“House of the lord“, ovvero la casa del signore. Intesa sia come cattedrale religiosa, prima funzione del Duomo, sia come maestosa costruzione che rappresenta lo strapotere cittadino.

Uno scatto epico che potrebbe simboleggiare la volontà di Ibrahimovic di restare in questa Milano, affascinante e solida. Anche se i discorsi sul suo futuro nel Milan sono ancora da chiarire e decifrare.

LEGGI ANCHE -> REBIC TITOLARE IN LECCE-MILAN