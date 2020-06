Calciomercato Milan – Gotze, avviso del Diavolo all’entourage 

Mario Gotze e il Milan, la pista resta pista viva. Ma il club rossonero ha già mandato un messaggio chiaro all’entourage del giocatore. Ecco quale.

Mario Gotze, come riferisce Calciomercato.com, resta nel mirino del Milan in attesa di sviluppi societari. L’attaccante tedesco, interessante scommessa a parametro zero, continua ad essere una suggestione che il Diavolo sta valutando davvero.

E l’Italia sembrerebbe anche la meta favorita dal classe 92. Sua e quella della moglie Ann-Kathrin Brömmel, la quale, da modella, vorrebbe trasferirsi in particolare a Milano. Niente Bundesliga, dove piace all’Hertha Berlino. L’attaccante, piuttosto, vuole un nuovo campionato e la Serie A è meta calda.

Ralf Rangnick, nel frattempo, sembrerebbe aver dato già il suo apprezzamento per l’idea di un suo approdo. Anche la Lazio è sulle tracce del giocatore, ma l’asse tedesco potrebbe favorire la società rossonera. Il problema, piuttosto, è di natura economica data l’alta richiesta d’ingaggio dell’atleta.

Gotze chiede infatti uno stipendio in linea con con quello che percepisce attualmente in Germania, ovvero circa 7 milioni di euro netti a stagione. Cifra ovviamente impensabili in Italia, soprattutto poi in un Milan in difficoltà e con un bilancio maledettamente in rosso.

La società – rivela il portale – ha pertanto mandato un messaggio chiaro all’entourage del calciatore. Ovvero che l’interesse c’è, ma che al contempo, senza un ridimensionamento sulle richieste, difficilmente potrà esserci una fumata bianca. Ora la palla passa al campione del mondo.

