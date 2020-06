Calciomercato Milan – Bakayoko, la verità sul ritorno 

Tiémoué Bakayoko e il Milan, ecco tutta la verità. Il gigante francese ieri ne ha approfittato per lanciare un nuovo messaggio al club rossonero.

Il ritorno di Tiémoué Bakayoko al Milan, nonostante le intenzioni, a oggi resta inverosimile. Lo riferisce Tuttosport oggi in edicola. Malgrado l’ennesimo segnale social lanciato ieri dall’ex rossonero, la verità è che difficilmente riuscirà a riaffacciarsi a Milanello.

Poi è chiaro: dipendesse unicamente da lui, tornerebbe di corsa in rossonero. Ma sono tanti altri i fattori in gioco. Di cui almeno due grossi paletti economici che rendono complicato un trasferimento. Anche Ralf Rangnick abbraccerebbe volentieri il roccioso mediano di Parigi, ma si parla di cifre alte a oggi.

A partire dall’ingaggio di quasi 6.5 milioni di euro, col giocatore che dovrebbe ridurselo almeno del 50% secondo le nuove politiche di Elliott, passando poi per l’alta richiesta del Chelsea. Furono 35 i milioni richiesti un anno fa dai Blues per il riscatto del giocatore, e anche adesso non ci discostiamo troppo da quella pretesa.

Ecco perché l’affare a oggi pare quasi impossibile. Sarebbe un compagno di reparto perfetto per Ismael Bennacer, ma difficilmente la coppia prenderà forma. Un nuovo rammarico per Bakayoko, dispiaciuto già al momento dell’addio quando la mancata qualificazione in Champions spinse il club a non riscattarlo definitivamente.

