Milan, Pioli esautorato: è consapevole dell’addio 

Stefano Pioli e il Milan, sarà addio comunque vada. E il tecnico rossonero, evidenzia Tuttosport oggi in edicola, ne è pienamente consapevole malgrado le parole di facciata ribadite anche ieri.

Al di là delle dichiarazioni di facciata, Stefano Pioli sa perfettamente che il suo destino al Milan è ormai segnato. Lo sottolinea Tuttosport oggi in edicola. Tra il Milan e il tecnico, infatti, è sicuramente più il club rossonero a giocarsi tantissimo in questo rush finale.

Perché il futuro del mister, appunto, è oramai segnato. Pioli, in un modo o nell’altro, saluterà il mondo milanista a fine stagione e ne è ormai consapevole come evidenzia il quotidiano. Sa di essere stato esautorato, ma soprattutto è conscio che niente e nessuno potrà confermarlo sulla panchina del Diavolo in vista di un’ennesima rivoluzione.

Il mister, piuttosto, si giocherà un po’ della sua reputazione in questo rettilineo finale, perché un crollo verticale non farebbe bene alla sua immagine in vista di nuove chiamate. Ma è altrettanto vero – evidenzia il quotidiano – che il giudizio reale sul suo operato sarebbe più corretto farlo adesso, ovvero finché ha allenato il Milan sapendo di giocarsi qualcosa.

