Milan, Paquetá ancora bocciato: ora è un caso 

Milan, nuova esclusione in vista per Lucas Paquetá. Un’altra pesante bocciatura per l’acquisto più costoso dell’era Elliott Management Corporation.

Nuova panchina in arrivo per Lucas Paquetá. Una nuova bocciatura, come evidenzia il Corriere della Sera oggi in edicola, dopo la chance ottenuta in Coppa Italia contro la Juventus.

Questa volta c’era un solo posto sulla trequarti col ritorno di Samuel Castillejo a destra, e Stefano Pioli ha ritenuto opportuno non affidarlo al brasiliano che rappresenta a oggi il più costoso acquisto dell’era Elliott Management Corporation.

Spazio, piuttosto, a Giacomo Bonaventura. Il tecnico, alla ricerca di gol senza Zlatan Ibrahimovic, ha preferito puntare su Jack, pronto a salutare il Diavolo a fine stagione, piuttosto che sull’ex Flamengo. Questioni di esperienza e caratteristiche, essendo Bonaventura il vice goleador dell’ultimo decennio.

Ma l’ennesima esclusione di Paquetá, al contempo, fa parecchio rumore. Perché nonostante l’impegno in fase di non possesso contro la Juventus, in attacco, lì dove dovrebbe fare la differenza, il brasiliano non ha inciso e continua a deludere. E il Milan – evidenzia il quotidiano – ha fretta. Non ha più tempo da perdere con chi non mantiene le promesse. Ecco perché Paquetá e Leão saranno nuovamente out.

