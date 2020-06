Conti e Calabria, duello per restare al Milan

Ne resterà solamente uno tra Andrea Conti e Davide Calabria nella prossima finestra del mercato. Il Milan ha già deciso di acquistare un terzino destro.

Se la fascia sinistra è blindata grazi a Theo Hernandez, invece a destra il Milan non è contento della situazione. Né Andrea Conti né Davide Calabria hanno convinto in questa stagione. Un nuovo terzino sulla quella corsia verrà acquistato.

Il club rossonero dovrà decidere chi tenere tra Conti e Calabria. Oggi il primo sembra favorito per la permanenza. È lui il titolare e avrebbe voglia di continuare a rimanere il Milan per giocarsi il posto con colui che sarà il nuovo arrivato nel suo ruolo. L’ex Atalanta è alla prima vera annata giocata da quando è approdato a Milano, dato che in precedenza gli infortuni lo hanno bloccato.

Anche la società sembra intenzionata a dargli un’altra occasione, pur andando a prendere un altro terzino. Invece, Calabria ha perso il posto a favore di Conti e la sua volontà nella prossima stagione è quella di giocare con continuità. L’arrivo di un nuovo laterale non glielo consentirebbe e pertanto oggi appare lui l’indiziato per la cessione.

In Serie A e anche all’estero non mancano squadre interessate a Davide. Essendo un prodotto del settore giovanile, il club avrebbe la possibilità di iscrivere a bilancio una plusvalenza piena. Il Milan dovrebbe incassare almeno 10 milioni di euro dal trasferimento del giocatore bresciano.

LEGGI ANCHE -> CALCIOMERCATO MILAN – LA VERITA’ SUL RITORNO DI BAKAYOKO