Calciomercato Milan – Occhi anche su Gaich per l’attacco

Adolfo Gaich del San Lorenzo è tra i talenti sudamericani che il Milan valuta per la prossima finestra del calciomercato. Anche l’Inter è sull’attaccante.

C’è anche il Milan tra le squadre che valutano Alfonso Gaich per rinforzare il proprio attacco. A confermarlo è Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, sul suo sito ufficiale.

Già mesi addietro il nome del talento classe 1999 era stato accostato al club rossonero. Gli scout del Milan lo hanno visionato in Argentina, dove il giocatore indossa la maglia del San Lorenzo. Per lui 5 gol in 12 presenze prima dello stop del campionato.

Anche l’Inter ha messo nel mirino Gaich, studiando la possibilità di fare un colpo simile a quello fatto con Lautaro Martinez. Ovviamente in corsa per il 21enne argentino ci sono pure altre squadre europee. Il suo contratto scade a giugno 2021 e dunque c’è in ballo un’interessante occasione di mercato che più società vogliono cogliere.

Nell’accordo oggi in vigore con il San Lorenzo è prevista una clausola di risoluzione da 15 milioni di euro. Una cifra non altissima e comunque trattabile. La volontà del ragazzo sarà determinante sul trasferimento, dato che ambisce ad approdare in una realtà che gli permetta di trovare un certo spazio per giocare.

