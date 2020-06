Calhanoglu, obiettivo continuità: il Milan vuole il rinnovo

Hakan Calhanoglu è al centro dell’attuale progetto del Milan, che anche per il futuro vuole puntare su di lui. Intanto il turco deve essere più costante in campo.

Grande prestazione di Hakan Calhanoglu a Lecce, dove ha regalato due assist-gol e messo lo zampino anche nelle altre due reti del Milan. Una serata molto positiva per il numero 10 rossonero.

Adesso Stefano Pioli si attende continuità di rendimento da parte di un giocatore che in queste stagioni non ce l’ha avuta spesso. L’ex Bayer Leverkusen ha fatto intravedere il proprio potenziale e le sue grandi qualità tecniche, ma non è riuscito ad esprimersi positivamente con costanza.

Il Milan spera che Calhanoglu si sblocchi definitivamente e auspica anche di riuscire a rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno 2021. Ieri il suo agente Gordon Spitic non ha escluso una cessione, dato che che il turco ambisce a giocare in Champions League e nella prossima stagione non gli sarà possibile farlo con la maglia rossonera.

Calhanoglu è un titolare della squadra di Pioli e il suo status non cambierebbe con l’arrivo probabile di Ralf Rangnick in panchina. Il manager tedesco voleva già portarlo al Lipsia nel gennaio 2019 e non vorrebbe privarsi di lui quando arriverà al Milan.

Le parole dell’agente hanno fatto sorgere qualche dubbio sul futuro di Hakan, ma il margine per trovare l’accordo sul rinnovo di contratto c’è e non è ristretto.

