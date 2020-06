Calhanoglu, l’agente: “Felice al Milan, ma vuole la Champions”

Gordon Stipic, procuratore di Hakan Calhanoglu, non esclude un addio al Milan nella prossima finestra del calciomercato. Il turco ambisce alla Champions.

Grande prestazione a Lecce per Hakan Calhanoglu, che ha servito due assist gol ed è stato protagonista anche nelle azioni delle altre due reti del Milan. Una serata da numero 10 per il centrocampista turco.

Gordon Stipic, agente del giocatore, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb del futuro del suo assistito: «Tutti sanno che il suo contratto è in scadenza nel 2021 . Non ho ancora parlato col Milan, io e Hakan abbiamo grandi ambizioni. Il suo obiettivo è giocare in Champions League, non lo nascondo. Ed è certamente tra i motivi di questo ritorno al top, concentrato e carico. Cosa succederà non lo so, è presto».

Stipic non nasconde che la volontà di Calhanoglu sia quella di giocare la Champions League, cosa oggi difficile da pensare in maglia rossonera: «Hakan è felice al Milan, Hakan è contento. Quello che so è che è orgoglioso di vestire la 10, sente la fiducia di tutti, in una società così gloriosa e questo è importante. Ovviamente, però, ci sono anche ambizioni individuali».

Quanto gli è stato chiesto dell’eventuale arrivo a Milanello di Ralf Rangnick per convincere l’ex Bayer Leverkusen a restare, l’agente del centrocampista turco ha preferito non sbilanciarsi: «Rangnick non è al Milan, è una domanda a cui non posso rispondere».

