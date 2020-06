Sky – Kjaer salta Milan-Roma. Ibrahimovic, oggi nuovi esami

L’infortunio rimediato da Simon Kjaer in Lecce-Milan non sembra essere grave, ma niente Roma. Per Zlatan Ibrahimovic possibile ritorno contro la SPAL.

Da Sky Sport arrivano aggiornamenti riguardanti le condizioni fisiche di Simon Kjaer e Zlatan Ibrahimovic.

Per quanto riguarda il difensore danese, viene confermato che la risonanza magnetica di stamattina ha escluso danni ai legamenti del ginocchio destro infortunato in Lecce-Milan. Comunque, il trauma distorsivo costringerà Kjaer a qualche giorno di riposo e anche a saltare la prossima partita contro la Roma.

Anche Ibrahimovic stamattina si è sottoposto a degli esami per fare il punto della situazione sul suo polpaccio destro. Improbabile un suo ritorno con la Roma, mentre ci sono più possibilità di rivederlo tra i convocati per SPAL-Milan. Per Zlatan è ancora previsto del lavoro personalizzato a Milanello, in attesa di potersi allenare con il resto del gruppo.

LEGGI ANCHE -> RAFAEL LEAO E SZOBOSZLAI, NUOVO SCAMBIO DI MESSAGGI SOCIAL: INDIZIO DI MERCATO PER IL MILAN?