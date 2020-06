Rafael Leao segna e Szoboszlai commenta: segnale per il Milan?

Dominik Szoboszlai ha commentato su Instagram il gol di Rafael Leao in Lecce-Milan e i tifosi rossoneri sperano che il centrocampista arrivi a Milanello nel prossimo mercato.

La partita Lecce-Milan 1-4 ha segnato il ritorno dei rossoneri alla vittoria e anche quello di Rafael Leao al gol. L’attaccante portoghese è subentrato nel secondo tempo e ha firmato la rete del poker che ha chiuso il match.

L’ex talento di Sporting Lisbona e Lille ha pubblicato su Instagram un post per celebrare la sua marcatura. Tra i commenti anche quello di Dominik Szoboszlai, centrocampista del Salisburgo accostato al Milan in queste settimane che ha postato una corona per complimentarsi con l’attaccante milanista, che a sua volta gli ha risposto chiamandolo “bro”. Buono il rapporto tra loro, dunque.

Era già capitato di vedere Leao commentare l’ungherese quando quest’ultimo aveva a sua volta segnato. Chissà se nella prossima stagione si ritroveranno come compagni di squadra in maglia rossonera. Szoboszlai sarebbe un buon rinforzo per la squadra.