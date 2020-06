Milan, pronta la prima offerta di rinnovo per Donnarumma

Milan-Donnarumma, si entra nel vivo. Come infatti assicura Gianluca Di Marzio di Sky, la società rossonera prepara la prima offerta concreta per il classe 99.

Milan, è in arrivo l’offerta di rinnovo per Gianluigi Donnarumma. Lo assicura il collega Gianluca Di Marzio attraverso il proprio sito. Secondo quanto infatti riferisce il giornalista di SkySport, nelle scorse ore Elliott ha dato il via libera ai dirigenti per provare a convincere Gigio in scadenza nel 2021.

Al momento ancora non è chiara la proposta rossonero, quel che è certo è che trovare un’intesa sarà indubbiamente complicato. Si parte infatti da un ingaggio da 6 milioni di euro dell’estremo difensore classe 99, una cifra ritenuta alta dalla proprietà considerando le nuove linee guida sul tetto ingaggi.

Al contempo, però, Mino Raiola non accetta ribassi. Anzi: fosse per lui, dovrebbe esserci anche un passo avanti sul piano economico per accontentare un giocatore che, nonostante tutto, è disposto a stare ancora un’altra stagione senza Champions League.

In ogni caso sarà necessario uno sforzo per il Milan, che si tratti di riconfermare le stesse cifre o di un leggero rialzo. Ma per la società Donnarumma è ancora al centro del progetto, e dunque sarà fatto il possibile per trattenere il proprio fuoriclasse.

LEGGI ANCHE: MILAN, PIOLI E LA MOSSA ‘CONTRO’ ELLIOTT