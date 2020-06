Milan, Pioli ci proverà: spera ancora nella riconferma 

Nonostante tutte le premesse del caso, Stefano Pioli spera ancora nella permanenza al Milan. L’intento del mister, assicura il CorSera, è fare il possibile per mettere in difficoltà Elliott.

Stefano Pioli, come riferisce il Corriere della Sera, spera ancora in una riconferma. E farà il possibile per provare a mettere in difficoltà Elliott Management Corporation. Il tecnico ci proverà con l’unica arma a sua disposizione: i risultati. Partendo dalla buona base vista tra la dignitosa eliminazione in Coppa Italia e lo show visto l’altro ieri a Lecce.

Ma il mister – riferisce il quotidiano – ha una una sola chance su 100 di restare. Questa, qualora arrivasse, sarebbe possibile forse solo centrando l’Europa. Perché il piano A della società resta sempre Ralf Rangnick. E se fosse stato un anno normale, il tedesco avrebbe già firmato e oggi sarebbe già alla guida del nuovo Diavolo.

Ma il Covid-19 ha rallentato la trattativa, stravolto i tempi e messo tutto in discussione. Nonostante ciò, l’uomo Red Bull resta pur sempre in primissima fila e l’obiettivo numero uno societario. Il dubbio di Elliott, semmai, riguardano appena le tempistiche: è questa – si chiede la proprietà – l’estate giusta, strizzata fra due stagioni anomale, per avviare una rivoluzione totale?

La discussione interna prosegue, ma prima di prendere una decisione definitiva si aspetteranno i risultati di fine stagione. L’intenzione, infatti, è quella di avere un quadro completo prima di emettere il verdetto definitivo. Nel frattempo la firma di Rangnick ancora non c’è e Pioli procede spedito.

“Il mio futuro non mi interessa e non sono preoccupato, sto bene con la squadra”, ha ribadito l’allenatore emiliano a Via del Mare. Dalla proprietà fanno sapere che il suo understatement è stato molto apprezzato. Ma difficilmente questo basterà a salvargli il posto.

