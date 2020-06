Calciomercato Milan, tutti vogliono Bonaventura: la sua volontà

Nuova squadra sulle tracce di Jack Bonaventura. Il centrocampista, che terminerà la sua avventura al Milan, è pronto a proseguire la sua carriera in Serie A.

Le buone prestazioni contro Juventus e Lecce quasi certamente non basteranno a Jack Bonaventura a strappare il rinnovo di contratto con il Milan. L’avventura dell’esperto centrocampista proseguirà in rossonero fino al termine della stagione poi sarà tempo di una nuova avventura, quasi certamente ancora in Serie A.

Roma, Torino, Fiorentina e Lazio, in queste ultime settimane, hanno mostrato interesse per il calciatore, che senza il rinnovo con il Milan, preferirebbe trasferirsi all’Atalanta. Bonaventura è dunque in attesa di segnali da Bergamo ma nel frattempo si registra l’interesse da parte di un nuovo club.

Arrivano conferme sull’interessamento da parte Benevento di Pippo Inzaghi. Il club campano, al quale è stato accostato anche Ibrahimovic, è intenzionato ad allestire una squadra importante per il suo ritorno in Serie A. E’ di queste ore l’interessamento anche per Fernando Llorente, in uscita dal Napoli.

