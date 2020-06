Milan, concorrenza per Celik: il Lille fissa il prezzo

Zeki Celik è da tempo nel mirino del Milan. Il terzino turco classe 1997 può lasciare il Lille e approdare in Italia. Ecco chi lo vuole oltre ai rossoneri

Sono stati fatti parecchi nomi per il ruolo di terzino destro. Le prestazioni di Conti e Calabria fin qui non hanno convinto e il solo Pierre Kalulu non può bastare per rinforzare la corsia.

Tra i calciatori accostati al Milan c’è anche Zeki Celik. Il turco classe 1997, in forza al Lille, è sul taccuino dei rossoneri ormai da tempo ma stando a quanto riportano in Francia ci sarebbe un’altra squadra italiana pronta a fare sul serio per il turco.

Secondo ‘Le10Sport.com‘, l’Atalanta di Gasperini vorrebbe strappare l’esterno alla concorrenza, mettendo sul piatto la cifra richiesta dal Lille, che sarebbe di 12 milioni di euro.

LEGGI ANCHE: FOTO – MAGLIA PRE-GARA