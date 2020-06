Calciomercato Milan – Rebic, c’è un asso nella manica

Milan, ecco la strategia rossonera per blindare Ante Rebic. Come riferisce il CorSport oggi in edicola, la società ha già studiato un asso nella manica per blindare il bomber milanista.

Promessa mantenuta da parte di Ante Rebic ai compagni. Come infatti racconta il CorSport oggi in edicola, il croato, dopo essersi scusato per l’espulsione in Coppa Italia, aveva assicurato anche che si sarebbe fatto perdonare. E così è stato l’altro ieri a Lecce.

Un altro goal, il primo senza Zlatan Ibrahimovic, che ha chiuso definitivamente la partita e che lo ha portato adesso ad appena tre realizzazioni dal suo record personale. Riuscì a segnarne ben 10, infatti, nella stagione 2012-13 con la maglia dell’Hajduk Spalato, e ora è a quota 7 con la maglia del Diavolo.

L’attaccante di Spalato ha dimostrato anche buona qualità di adattamento, muovendosi con maestria nel ruolo di prima punta, svariando su tutto il fronte offensivo e dando un enorme contributo in fase di non possesso. Tutti punti a favore di una sua permanenza definitiva in rossonero, obiettivo chiaro della società.

Anche lo stesso giocatore, dopo aver chiesto a gennaio all’agente di portarlo via prima dell’exploit, ora spera di essere acquistato definitivamente. Il contratto con l’Eintracht Francoforte scade nel 2022, e il Milan – assicura il CorSport – proverà già quest’estate a mettere definitivamente le mani sul suo cartellino.

La società lo farà sapendo di avere un asso nella manica: ovvero André Silva, giocatore di cui la dirigenza teutonica è altrettanto soddisfatta e che anche punta a una conferma al 100% in Bundesliga. Ci sono tutti i presupposti, insomma, affinché ne escano tutti felici da un affare ‘disperato’ nato in extremis lo scorso anno.

