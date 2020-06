Milan, conferme su Rashica ma c’è concorrenza

Milot Rashica è finito nel mirino del Milan ma i rossoneri non sono gli unici sulle tracce del calciatore del Werder Brema. Novità sulla clausola.

Non sarà facile portare Milot Rashica in Italia. Il Milan non è l’unica squadra sulle tracce del giovane attaccante, che al termine della stagione lascerà il Werder Brema. In Germania,

Deichstube.de conferma l’interesse da parte del club rossonero, che però deve fare i conti con un’importante concorrenza tedesca.

Il giocatore potrebbe così rimanere in Bundesliga: in pole per Rashica ci sarebbe il Lipsia ma occhio anche all’Hertha Berlino.

La clausola di 15 milioni di euro, che scatterebbe qualora il club retrocedesse, si legge sul portale, sarebbe già scaduta il 15 giugno.

Da capire se l’emergenza coronavirus cambierà le cose.

In casa di retrocessione, per strappare il 23enne al Werder Brema servirebbero 38 milioni.