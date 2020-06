Calciomercato Milan, Leonardo ci prova per Szoboszlai

C’è ache il Psg sulle tracce di Dominik Szoboszlai. Il centrocampista classe 2000 in forza al Salisburgo piace parecchio al Milan ma anche a tante altre squadre.

Dominik Szoboszlai è certamente uno dei profili in cima alla lista dei desideri del Milan per il prossimo calciomercato. Il centrocampista in forza al Salisburgo, che ha una valutazione di 25-30 milioni di euro, non smette di segnare e le sue giocate non stanno certamente passando inosservate.

Il calciatore ungherese classe 2000 è da tempo nel mirino del club rossonero che deve guardarsi soprattutto dalla Lazio ma la concorrenza rischia di aumentare. Dalla Francia giunge notizia, infatti, dell’interessamento da parte del Psg.

I parigini – notizia riportata da Manu Lonjon e ripresa da ‘Le10Sport’ – avrebbero chiesto informazioni su Szoboszlai, che da molti viene considerato l’erede di Milinkovic-Savic, profilo che piace parecchio a Leonardo. Lonjon conferma, inoltre, l’interesse importante da parte del Milan ma attenzione anche all’Arsenal.

Le PSG s’est renseigné sur Dominik Szoboszlai ( RB Salzburg) . Profil assez similaire à celui de Milinkovic- Savic. Autres gros clubs dessus. L’entourage de joueur a été sondé et pas insensible a l’intérêt . Coût 25/30M. — Manu ⭐️⭐️ (@ManuLonjon) June 25, 2020

