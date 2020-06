Contatti Milan-Bakayoko: il prezzo del Chelsea e il piano sull’ingaggio

Il Milan pare intenzionato a fare sul serio per il ritorno di Tiemoué Bakayoko e sta lavorando all’operazione. Il mediano del Chelsea è disposto a tornare.

Il Monaco ha ufficializzato la decisione di non riscattare Tiemoué Bakayoko, che tornerà al Chelsea in attesa di una nuova sistemazione. Il suo sogno è quello di tornare il Milan.

Secondo quanto rivelato dal giornalista sportivo Nicolò Schira, il club rossonero ha avviato dei contatti per valutare il ritorno del mediano francese. Il Chelsea chiede 20-25 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo.

Il problema dell’operazione sarebbe rappresentato dall’alto ingaggio del giocatore, che percepisce 6,5 milioni netti annui fino al 2022. L’idea del Milan sarebbe quella di spalmare lo stipendio su un contratto di quattro anni da 4 milioni netti a stagione. In questo modo Bakayoko arriverebbe a guadagnare 16 milioni invece dei 13 ora previsti dall’accordo con i Blues.

Si attendono conferme sulla volontà del club rossonero di riportare il centrocampista parigino a Milanello, ma intanto arrivano le prime indiscrezioni che danno per concreta questa pista di calciomercato. Per il centrocampo del Diavolo sarebbe un ottimo colpo riprendere l’ormai ex Monaco.

#ACMilan are in talks for Timo #Bakayoko’s return. #Chelsea ask €20-25M to sell him on a permanent deal. His wage are too high (€6,5M a year until 2022), but Milan are working to spread his salary on 4-years contract (€4M a year). #transfers #CFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 25, 2020