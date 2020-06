Milanello, allenamento mattutino. Dirigenza vicina alla squadra

Grande vicinanza della dirigenza del Milan alla squadra, testimoniata anche oggi durante la seduta mattutina a Milanello.

La dirigenza del Milan ancora compatta e stretta attorno alla squadra.

Le notizie odierne, riportate da Sportmediaset, parlano della presenza dei dirigenti al gran completo anche oggi a Milanello, durante la seduta mattutina della formazione di Pioli.

Un bel segnale di coesione e unità, almeno fino al termine di questo lungo e particolare campionato.

Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno assistito alla sessione di lavoro da bordocampo, mentre il Milan preparava la sfida di sabato pomeriggio contro la Roma.

Ogni discorso sul futuro sia dirigenziale che tecnico verrà affrontato da agosto in avanti. La parola d’ordine del club è vicinanza. Solo con questo clima sereno il Milan può pensare di concludere in bellezza ed ambire ad un posto in Europa.

LEGGI ANCHE -> RINNOVO DONNARUMMA, CI SIAMO!