Calciomercato Milan – Ibrahimovic, Massara cambia gli scenari? 

Milan e Ibrahimovic, c’è ancora uno spiraglio per il futuro. E questo piccolo foro potrebbe essere stato aperto dal Ds Frederic Massara con le sue ultimissime parole.

E’ ancora, potenzialmente, tutto aperto per il futuro di Zlatan Ibrahimovic al Milan. L’ago della bilancia resta abbondantemente dalla parte del no al momento, ma lo svedese – assicura La Gazzetta dello Sport – non è uno che si fossilizza sui concetti.

Insomma: se subentrasse una variazione nello scenario, ci metterebbe poco a cambiare idea. Soprattutto considerando quanto ami i colori rossoneri e quanto sarebbe propenso a chiudere una carriera in Italia e in particolare col Diavolo.

A tal proposito – evidenzia il quotidiano – potrebbero essere state importanti le dichiarazioni del Ds Frederic Massara prima del match col Lecce. Il direttore sportivo ha infatti usato parole al miele per il 38enne di Malmo: “E’ un giocatore importantissimo, valuteremo anche insieme a lui in base alla sua voglia di proseguire. Non può esistere nessuna squadra senza Ibrahimovic, è fenomenale, per campioni come lui c’è sempre spazio”.

Di fatto è stata la prima volta che il club ha aperto pubblicamente a un possibile rinnovo del fuoriclasse svedese. Per il momento la certezza riguarda i due mesi di contratto in più relativo all’allungo di stagione causa Covid-19, dopo di che si attenderà il faccia a faccia con l’Ad Ivan Gazidis per definire il tutto. Ma intanto filtra una nuova piccola speranza per il gigante scandinavo.

Inoltre, mentre lavora incessantemente per il rientro in campo, non si registrano conseguenze dopo aver violato le regole anti-coronavirus in Svezia. Il riferimento è quando Ibrahimovic, due domenica fa, piombò nello spogliatoio dell’Hammarby per complimentarsi con i ragazzi dopo una gara vinta. La società rischiava una sanzione pesante per l’accaduto, ma se l’è cavata con una lettera di richiamo.

