Sportmediaset – Kjaer, fiducia per Milan-Roma. Ibra rientra con la SPAL

Le ultime notizie da Milanello sulle situazioni di Simon Kjaer e Zlatan Ibrahimovic. Il primo potrebbe farcela per Milan-Roma, lo svedese deve aspettare invece.

Trapela ottimismo da Milanello sul recupero di Simon Kjaer in vista di domenica, quando il Milan sfiderà la Roma a San Siro. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, c’è fiducia sulla possibilità di vedere il danese in campo.

Oggi pomeriggio il gruppo di Stefano Pioli si allenerà presso il centro sportivo e si capiranno meglio le condizioni di Kjaer. Il giocatore vuole stringere i denti per essere convocato e giocare la partita contro la Roma, sua ex squadra. Comunque si scalda anche Matteo Gabbia, che sostituirebbe il danese in caso di forfait.

Per quanto riguarda Zlatan Ibrahimovic, viene confermato il probabile rientro per il match successivo. Il centravanti svedese dovrebbe essere nella lista dei convocati per SPAL-Milan di mercoledì prossimo. Anche lui in questi giorni sta lavorando con determinazione per mettersi alle spalle quanto prima l’infortunio e tornare ad aiutare i compagni.

LEGGI ANCHE -> MILAN-ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI DI PIOLI E FONSECA