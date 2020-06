Milan-Roma, probabili formazioni: pochi dubbi per Pioli e Fonseca

Stefano Pioli e Paulo Fonseca hanno le idee chiare sulle formazioni da impiegare nella partita tra Milan e Roma. Le scelte sembrano abbastanza scontate per domenica.

Domenica a San Siro big match tra Milan e Roma. Alle 17:15 il calcio di inizio di una partita molto importante nella lotta alla qualificazione in Europa League.

Con il Napoli già alla fase a gironi grazie alla vittoria della Coppa Italia, ai rossoneri non basterebbe arrivare quinti per evitare i playoff. La quarta posizione occupata dai giallorossi è distante 9 punti e una vittoria nello scontro diretto alimenterebbe le speranze di rimonta.

Pioli e Fonseca, le scelte per Milan-Roma

Stefano Pioli spera di poter impiegare la stessa formazione titolare vista in Lecce-Milan. L’unico dubbio è legato a Simon Kjaer, che in Puglia ha subito un infortunio al ginocchio destro e sta cercando di recuperare. Se non dovesse farcela, al centro della difesa ci sarà Matteo Gabbia come partner di Alessio Romagnoli.

La retroguardia sarà completata da Gianluigi Donnarumma, Andrea Conti e Theo Hernandez. Nessuna novità neanche a centrocampo nel 4-2-3-1 del Milan. Infatti, ci saranno Franck Kessie e Ismael Bennacer davanti alla difesa. Sulla trequarti ancora Samuel Castillejo, Giacomo Bonaventura e Hakan Calhanoglu. Punta centrale Ante Rebic.

Paulo Fonseca dovrebbe schierare la Roma con il medesimo modulo. Davanti ad Antonio Mirante il quartetto Zappacosta-Smalling-Mancini-Kolarov. Il serbo è in vantaggio su Leonardo Spinazzola. In mediana Bryan Cristante e Jordan Veretout. Sulla trequarti Cengiz Under, Lorenzo Pellegrini e Justin Kluivert. Ma Henrikh Mkhitaryan scalpita per un posto. Riferimento in attacco il bomber bosniaco Edin Dzeko.

MILAN-ROMA – PROBABILI FORMAZIONI A SAN SIRO

Milan (4-2-3-1) – G. Donnarumma; Conti, Gabbia (Kjaer), Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic.

Roma (4-2-3-1) – Mirante; Zappacosta, Smalling, Mancini, Kolarov (Spinazzola); Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert (Mkhitaryan); Dzeko.

