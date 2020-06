Braida sogna il ritorno al Milan: “Resto fiducioso”

Ariedo Braida rimane molto legato al Milan, dove ha lavorato per tantissimi anni e vinto ogni trofeo. L’ex dirigente rossonero spera in un ritorno nel club.

Ariedo Braida è stato dirigente del Milan tra il 1986 e il 2013 riuscendo a vincere tutto. È stato protagonista di molte operazioni di mercato importanti che hanno portato in rossonero grandi campioni.

Successivamente è stato al Barcellona, che però lo ha licenziato nell’estate 2019 dopo quattro anni di collaborazione. Adesso è in attesa di sposare un nuovo progetto sportivo e non smette di sognare a un eventuale ritorno al Milan.

Intervistato da calciomercato.com, Braida ha ammesso che finora non c’è stata la possibilità di tornarne ma spera possa succedere: «No. Ma io resto fiducioso. Vediamo se, avendo rappresentato l’inizio della mia vicenda calcistica, il Milan potrà essere ancora il mio futuro. Il Milan ce l’ho nel cuore e mi fa piacere che amici come Fabio Capello e Oscar Damiani mi accostino ancor oggi a quella società. Ma non mi piace dire di più».

Più volte il dirigente friulano è stato accostato al Diavolo negli ultimi anni. Ad esempio, quando si parlava dell’acquisto del club da parte del miliardario francese Bernard Arnault era riemersa la possibilità di un ritorno di Braida. Niente di concreto, almeno per ora. Vedremo in futuro.

