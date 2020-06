Kjaer tenta il recupero: vuole esserci per Milan-Roma

Vuole stringere i denti Simon Kjaer per giocare Milan-Roma a San Siro. Il difensore danese, infortunatosi contro il Lecce, punta ad essere convocato e a partire dal 1′.

Simon Kjaer ha grande voglia di essere presente domenica in Milan-Roma. Sarà una sfida molto importante per la stagione rossonera e non vuole mancare.

Il difensore centrale danese sta lavorando con impegno a Milanello per recuperare in tempo. Come riferito da Sky Sport, se i problemi al suo ginocchio destro venissero superati allora Kjaer potrebbe partire titolare al fianco di Alessio Romagnoli.

L’ex giocatore di Palermo, Roma e Atalanta vuole fare tutto il possibile per giocare a San Siro. Il Milan in difesa non potrà disporre di Mateo Musacchio (stagione finita), mentre Leo Duarte sta rientrando ora dopo lo stop per infortunio. L’unica alternativa a Kjaer sarebbe il giovane Matteo Gabbia, subentrato a Lecce dopo la distorsione al ginocchio del danese.

