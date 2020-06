Maldini: “Donnarumma va tenuto, è il migliore al mondo. Ibra? Situazione diversa”

Parla Paolo Maldini. Il Direttore Tecnico del Milan ha fatto il punto sul futuro di Zlatan Ibrahimovic e Gigio Donnarumma prima della sfida alla Roma.

Il rinnovo di Donnarumma e Ibrahimovic nelle dichiarazioni di Paolo Maldini prima del calcio d’inizio di Milan-Roma: “Ci sono tante cose sul tavolo – ammette il Direttore tecnico rossonero ai microfoni di ‘DAZN’ – Il Milan ha il dovere di provare a tenere Donnarumma, per quello che rappresenta, per il simbolo che è. E anche perché, secondo me, è il miglior portiere al mondo”.

Rinnovo Ibrahimovic – “Sono due situazioni diverse. Gigio non è in scadenza, Ibra sì. Per lui è un discorso diverso”.