Milan, l’omaggio a Pierino Prati. Striscione fuori San Siro – FOTO

L’omaggio del Milan per Pierino Prati, scomparso nei giorni scorsi. Presente uno striscione fuori San Siro per lui.

“I tuoi tifosi e il Milan ti rendono omaggio: ciao Piero“, il messaggio del Milan sui propri canali social per omaggiare Pierino Prati, scomparso lunedì. La notizia è arrivata proprio durante Lecce-Milan.

Un gigante nella storia del Milan, omaggiato anche dai tifosi con uno striscione fuori San Siro in occasione del match con la Roma: “La notte di Madrid ti ha reso immortale, ciao Pierino leggenda rossonera“.

Prima del fischio d’inizio, Alessio Romagnoli, il capitano rossonero, ha portato un mazzo di fiori in panchina, dove è posizione una maglia di Prati con il suo numero, l’11. Poi il minuto di silenzio, per lui e per le vittime del Covid-19. Grandi emozioni, nonostante l’assenza del pubblico.