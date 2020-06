Milan-Roma, Kessie: “Gara complicata. Bennacer? Grande coppia”

Franck Kessie ha parlato prima del calcio d’inizio di Milan-Roma, match di San Siro, valevole per la 28esima giornata di Serie A

Prima del calcio d’inizio di Milan-Roma ha parlato Franck Kessie ai microfoni di MilanTv: “Mi aspetto una gara molto complicata però noi abbiamo lavorato bene e oggi dobbiamo fare vedere quello che abbiamo fatto in settimana”

Vittoria contro le grandi – “E’ una buona occasione per dimostrare che possiamo battere le grandi squadre. Dobbiamo dare tutto in campo per riuscire a vincere”.

Cerniera di centrocampo con Bennacer – “Mi trovo molto bene, è un giocatore molto forte. Facciamo una grande bella coppia”.