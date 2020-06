Milan-Roma, su Theo Hernandez era rigore? – FOTO

Episodio in Milan-Roma: Theo Hernandez finisce a terra ma per l’arbitro non è rigore. Sui social ci sono tante lamentele.

Verso la fine del primo tempo di Milan–Roma, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Theo Hernandez è finito a terra dopo uno scontro con un difensore avversario. Il francese è rimasto giù per un po’ per poi riprendersi.

Timide le proteste dei calciatori rossoneri, che hanno chiesto un rigore. Dalle immagini si vede chiaramente che il difensore della Roma dà un pestone al piede sinistro di Theo. Che perde il controllo e finisce a terra.

L’arbitro Giacomelli non è stato richiamato dal VAR e non c’è stato alcun check. Decisione quindi senza dubbi: non è rigore. Ma intanto sui social qualcuno sbotta, come nel caso del post sotto riportato (con tanto di immagini molto chiare). Secondo voi era rigore?