Calciomercato Milan, futuro Calabria: incontro in corso

Tutto da decifrare il destino professionale di Davide Calabria. Il terzino a breve conoscerà le volontà del Milan nei suoi confronti.

Uno dei calciatori del Milan attuale con più dubbi sul futuro è certamente Davide Calabria.

Il terzino destro cresciuto in maglia rossonera non è sicuro di restare. Lo dicono i fatti, visto che nel 2020 ha giocato pochissime gare, perdendo il posto in favore di Andrea Conti.

E con l’arrivo certo del classe 2000 Pierre Kalulu dal Lione, il Milan potrebbe anche decidere di fare a meno del proprio numero 2.

Intanto secondo le indiscrezioni di Gianlucadimarzio.com, è in corso in questi minuti proprio un incontro a Casa Milan per definire il futuro di Calabria.

L’agente Alessandro Lucci è presente nella sede del club milanista per trattare un eventuale rinnovo contrattuale. Calabria pretende di allungare e migliorare l’accordo, in scadenza a giugno 2022.

Presente anche Calabria stesso, così come i dirigenti Maldini e Massara. Secondo le recenti voci sarebbero due le ipotesi: rinnovo a condizioni accettabili per il difensore, oppure cessione nella prossima sessione di mercato.

Calabria è legatissimo al Milan, ma pretende rassicurazioni. Se fosse definito solo una mera alternativa ai titolari, il classe ’96 potrebbe anche fare le valigie.

