Juventus-Barcellona, ufficiale lo scambio Pjanic-Arthur: le cifre

Juventus e Barcellona hanno trovato l’accordo per il trasferimento di Miralem Pjanic in Catalogna e di Arthur Melo a Torino. Poco fa è arrivato l’annuncio ufficiale.

Il centrocampista bosniaco andrà in Spagna per 60 milioni di euro più 5 di bonus. Contratto quadriennale e clausola di risoluzione da ben 400 milioni. Invece il brasiliano ex Gremio de Porto Alegre indosserà la maglia bianconera in cambio di 72 milioni più 10 di bonus.

La Juventus prende un centrocampista classe 1996 che ha già mostrato ottime cose a Barcellona. Invece i blaugrana si assicurano un regista che ha già 30 anni, ma che comunque può giocare ancora a ottimi livelli per delle stagioni.

LEGGI ANCHE -> CALABRIA E NUOVO TERZINO DESTRO: IL PIANO DEL MILAN