Calabria e nuovo terzino destro: il piano del Milan

Davide Calabria probabilmente lascerà il Milan e verrà rimpiazzato da un nuovo giocatore nel suo ruolo. Il club rossonero ha una strategia prestabilita.

Oggi pomeriggio a Casa Milan c’è stato un incontro che ha coinvolto la dirigenza, Davide Calabria e il suo agente Alessandro Lucci. Si è parlato del futuro del giocatore, ovviamente.

Il club rossonero è disponibile a valutare offerte per la cessione del terzino destro nato a Brescia. Il titolare della fascia è Andrea Conti e lui ha voglia di giocare con continuità, dunque lascerà Milanello nella prossima sessione del calciomercato.

Come confermato dal giornalista sportivo Nicolò Schira, il Milan punta a vendere Calabria per poi reinvestire su un nuovo laterale destro difensivo. Denzel Dumfries del PSV Eindhoven ed Emerson del Barcellona (ma in prestito al Betis Siviglia) sono i preferiti.

Il Milan farebbe una plusvalenza piena a bilancio con la cessione di Calabria, calciatore cresciuto nel settore giovanile. Il suo futuro potrebbe essere a Bologna agli ordini di Sinisa Mihajlovic, allenatore che ha già conosciuto quando il serbo sedeva sulla panchina rossonera. Il club emiliano ha già effettuato dei sondaggi e verso fine campionato la trattativa potrebbe decollare.

