Massara via dal Milan? Spunta una nuova opzione

Il direttore sportivo rossonero Frederic Massara potrebbe lasciare il Milan a fine stagione. Oltre alla Roma, anche un’altra società è interessata a lui.

Con l’arrivo di Ralf Rangnick il management sportivo del Milan dovrebbe ancora cambiare. L’addio di Paolo Maldini è ritenuto molto probabile e anche il futuro di Frederic Massara è in bilico.

In questi giorni sono rispuntate fuori indiscrezioni inerenti un interessamento della Roma per l’attuale direttore sportivo rossonero. Si tratterebbe di un ritorno, visto che il dirigente torinese ha già lavorato nella capitale prima di approdare a Milano.

Ma secondo quanto rivelato da calciomercato.com, esiste un’ulteriore opzione per il futuro di Massara. Si tratta del Bologna, dove a volerlo è Walter Sabatini. I due hanno lavorato insieme in passato e potrebbero ritrovarsi insieme anche in Emilia.

