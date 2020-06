Freund (ds Salisburgo): “PSG su Szoboszlai? Ecco la verità”

Christoph Freund, direttore sportivo del Salisburgo, risponde alle indiscrezioni di calciomercato che danno il PSG sulle tracce di Dominik Szoboszlai.

Dominik Szoboszlai è uno degli obiettivi del Milan per la prossima finestra di mercato, ma la concorrenza non manca. Si è parlato soprattutto di Lazio, Napoli e Paris Saint-Germain in queste settimane.

Christoph Freund, direttore sportivo del Salisburgo, ai microfoni di Sky Sport Austria ha commentato le voci riguardanti il futuro del centrocampista ungherese: «È certamente bello quando i giocatori crescono con noi così in fretta. Per Szoboszlai non c’è ancora nessun club che ci ha contattato ufficialmente, neanche il PSG. Se continua a giocare a questi livelli posso immaginare che i grandi club di tutta Europa potrebbero essere interessati a lui».

Freund nega contatti concreti per il trasferimento del giocatore, però ammette che molte squadre importanti si faranno avanti visto il buon livello da lui raggiunto. Il Milan è interessato e non dovrebbe tardare troppo a far partire la propria offensiva per assicurarselo. Il prezzo si aggira sui 24-25 milioni di euro, non eccessivo.

