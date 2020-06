Calciomercato Milan – Jovic, incontro con l’agente: le ultime 

Milan e Luka Jovic, la vicenda entra nel vivo e sono attese novità a breve. Come infatti riferisce il CorSera, è già in agenda un incontro tra il club e l’agente del giocatore. Ecco cosa filtra.

Luka Jovic, arrivano importanti novità sul fronte mercato. Come infatti riferisce il CorSera oggi in edicola, Zinedine Zidane, stufo tra rendimento e comportamento dell’attaccante serbo, ha di fatto dato il via libera a Florentino Perez per vendere l’ex Eintracht Francoforte che ha fallito il salto di qualità in casa Real Madrid.

E il Milan resta vigile alla finestra. Alla società infatti piace moltissimo, sia perché ha voglia di riscattarsi ma anche per la giovane età abbinata a una grande qualità di base. Il nodo relativo a Zlatan Ibrahimovic non è ancora sciolto, ma questa è un’operazione che attira l’Ad Ivan Gazidis a prescindere.

Il problema resta la richiesta, pari a 60 milioni di euro. La soluzione – suggerisce il quotidiano – potrebbe esserlo prenderlo in prestito con obbligo di riscatto fissato a 50. In ogni caso questa settimana sarà importante, perché negli uffici milanisti è atteso Fali Ramadani, agente proprio di Jovic.

La strategia del Milan è trovare un’intesa prima con l’entourage e poi, eventualmente, con la società spagnola. Il piano B, altrimenti, resta Arkadiusz Milik del Napoli. E a tal proposito – si legge – Gennaro Gattuso potrebbe decidere di sacrificarlo per un suo vecchio pupillo, quel Frank Kessie che in azzurro prenderebbe il posto di un partente Allan.

