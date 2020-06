Calciomercato Milan, aumenta la concorrenza per Bakayoko

Non c’è solo il Psg sulle tracce di Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista, tornato in orbita Milan, piace ad altri due club francesi.

Tiemoué Bakayoko continua ad essere un’idea per il centrocampo del Milan. Il calciatore francese, tornato al Chelsea dopo il prestito al Monaco, è pronto a vestire nuovamente il rossonero.

Milano e Milanello sono rimasti nel suo cuore e non perde occasione per ricordarlo ma per far ritorno in Italia serve un sacrificio economico: troppi i 6 milioni di euro netti a stagione percepiti.

Nel frattempo dalla Francia continuano ad arrivare nuove voci di mercato: secondo quanto riportato da ‘Le10Sport‘, oltre al Psg, anche il Lione starebbe pensando al calciatore del Chelsea, così come il Nizza.

I due club di Ligue 1 avrebbero chiesto informazioni recentemente ma l’alto stipendio rappresenta un problema anche per loro.

L’obiettivo di Bakayoko è quello di giocare con continuità per ottenere una convocazione per i prossimi Europei. La cifra giusta per strapparlo al Chelsea dovrebbe essere intorno ai 20 milioni di euro.

