Pioli esalta Calhanoglu: “Sa fare tutto, diventerà un top player”

Durante la conferenza stampa di oggi Stefano Pioli ha elogiato le qualità e la crescita di un suo calciatore in particolare.

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha voluto esprimere tutta la propria soddisfazione su un suo calciatore in particolare.

Durante la conferenza stampa odierna che ha anticipato SPAL-Milan di domani, Pioli ha speso parole di elogio puro per Hakan Calhanoglu.

Il turco è sempre più leader della squadra, soprattutto da quando Pioli ha preso le redini: “Hakan è un grandissimo giocatore, lo sto spronando perché ha la qualità per diventare determinante nel risultato. Ha tutto per fare bene, sa muoversi, corre, ha qualità e capacità in fase di conclusione”.

Pioli vede il suo numero 10 già tra i migliori in Europa, anche se può migliorare: “E’ arrivato il momento per diventare un top player, anche se per me già lo è visto il suo atteggiamento. Non devo essere io a definirlo leader, devono essere i compagni a vederlo così. Ripeto, per me è da tempo leader di questo Milan”.

