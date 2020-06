Il Milan ha messo nel mirino Oscar Rodriguez, spagnolo classe 1998 che in questa stagione ha militato nel Leganes ma che è di proprietà del Real Madrid.

Altro giovane talento nel mirino del Milan. Si tratta di Oscar Rodriguez, centrocampista offensivo di proprietà del Real Madrid ma che in questa stagione ha militato in prestito nel Leganes.

Secondo quanto rivelato dal quotidiano Marca, il club rossonero ha contattato l’agente Rene Ramos per chiedere informazioni sulle intenzioni del giocatore e del Real Madrid. I blancos sono disposti a cedere Ostar Rodriguez per 20 milioni di euro e vorrebbero includere nella trattativa il diritto di riacquisto del cartellino.

Oltre al Milan, anche altre squadre hanno effettuato sondaggi per il talento classe 1998. In particolare Siviglia, Valencia e Villarreal. Il Real Madrid non è intenzionato a perdere il completo controllo del calciatore, anche se è aperto a trattarne la cessione.

Oscar Rodriguez ha segnato 9 gol in 31 presenze in questa stagione. È stato impiegato spesso da trequartista, ma anche da esterno offensivo a destra o a sinistra. È un giocatore duttile tatticamente e può adattarsi a più moduli. Grande crescita per lui in questa annata, la prossima dovrebbe vederlo protagonista in una piazza maggiormente importante.

LEGGI ANCHE -> Romagnoli-Milan, serve accordo sul rinnovo: Atletico Madrid in agguato