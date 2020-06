Romagnoli-Milan, serve accordo sul rinnovo: Atletico Madrid in agguato

Il Milan conta di raggiungere presto un’intesa sui rinnovi di Alessio Romagnoli e Gigio Donnarumma. Sulle tracce del capitano rossonero l’Atletico Madrid.

Il Milan ha urgente bisogno di trovare entro fine campionato un accordo per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Il suo contratto scade a giugno 2021 e serve accelerare.

E servirà trovare un’intesa anche con Alessio Romagnoli, che va in scadenza a giugno 2022. Per evitare problemi tra un anno, è meglio raggiungere un accordo già in questi mesi.

Per entrambi i giocatori il Milan dovrà trattare con Mino Raiola, il loro agente. Quest’ultimo ha chiesto 5 milioni di euro netti annui per il rinnovo di Romagnoli, che oggi percepisce un ingaggio da circa 3,5 milioni a stagione. Una richiesta alta, ma comunque trattabile. Inserendo qualche bonus un’intesa può essere trovata.

Oggi il Corriere della Sera ricorda che sulle tracce del capitano rossonero ci sono alcune big europee, tra le quali l’Atletico Madrid. I Colchoneros sono alla caccia di un nuovo difensore centrale e guardano in casa Milan. La sensazione è che Romagnoli alla fine firmerà il rinnovo con il Diavolo, però intanto non mancano delle squadre pronte ad approfittare di eventuali problemi nella trattativa.

